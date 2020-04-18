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MUĞLA Marmarisli çiftçiler karardan memnun, üretime devam ediyor

Marmarisli çiftçiler karardan memnun, üretime devam ediyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerdeki çiftçiler, bahçe ve tarlalarında üretime devam ediyor.

18.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:51
Marmarisli çiftçiler karardan memnun, üretime devam ediyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerdeki çiftçiler, bahçe ve tarlalarında üretime devam ediyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, gelen talebe yetişmek için üretimi aralıksız sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Geçen hafta yasak nedeniyle arazilerine gidemeyen çiftçiler, bu kararı sevinçle karşıladı. Marmaris'in kırsal 13 mahallesinde üretim yapan çiftçiler, karar sonrası bu hafta sonu da işlerine ara vermedi. Kararın memnuniyet verici olduğu vurgulandı.
Çiftçilerin muaf kararıyla üretime devam etmesinin sağlandığını, bunun memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ayşegül Türedi (40), "Sayın İçişleri Bakanımıza biz çiftçileri muaf tuttuğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Üretim şart ve üretim devam ediyor. Her gün düzenli şekilde tarlamıza gidiyoruz. Üretimimiz bakım ve emek istiyor boş bırakmaya gelmez" dedi.
'ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'
Bahçesinde çapa yapan çiftçi Kadir Tosun (58), "Gelen talebe yetişmek için çapa yapıyorum. Eşim sebzeleri ekiyor, yabancı otları ayırıyor. Kurallara uyarak üretim yapıyoruz" dedi. Sacit Koparal ise (41), "Ekim için motorlu araçla arazimi sürüyorum. Toprak hazır olduğunda sebzeleri ekeceğim. Burada işim bittikten sonra evimin ilerisindeki diğer tarlamda otları kesip büyükbaş hayvanlarım için yem toplayacağım. Üretime devam ediyoruz" dedi.
"HER GÜN DÜZENLİ OLARAK GİDEĞİM, ÜRETİM ŞART"
Çiftçi Ayşegül Türedi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "İçişleri Bakanımıza teşekkülerimi sunuyorum, çiftçileri bu durumdan muaf ettiği için. Çünkü üretim şart, üretim devam ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Her gün düzenli bir şekilde tarlaya gideceğim. Çünkü emek istiyor, bakım istiyor" şeklinde konuştu. MUĞLA Marmarisli çiftçiler karardan memnun, üretime devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Marmaris, Bahçe, Güncel
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