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MUĞLA Marmarisli deniz tutkunlarından 'Evinizde kalın' çağrısı

Marmarisli deniz tutkunlarından 'Evinizde kalın' çağrısı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla deniz tutkunları yat ve özel yapım yelkenlilerinde yaşamlarını izole sürdürüyor.

02.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:00
Marmarisli deniz tutkunlarından 'Evinizde kalın' çağrısı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla deniz tutkunları yat ve özel yapım yelkenlilerinde yaşamlarını izole sürdürüyor. Yatlarının günlük bakım ve temizliklerini yapan deniz tutkunları, zor günlerin atlatılması için herkesin evinde kalması çağrısında bulundu.
Marmaris'in doğa ile baş başa eşsiz koylarındaki dünyaca ünlü özel marinalarında Türk denizciler, yat, gulet ve yelkenlilerinde koronavirüs tedbirlerine uyarak, izole yaşamlarını sürdürüyor. 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle milyon dolarlık yat, gulet ve özel yapım yelkenlerinde izole yaşam süren deniz tutkunları, günlük rutin işlerini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kalkarak yatlarının günlük bakım ve temizlikleri ile ilgilenen denizciler, öğleden sonra tekne başlarında içeceklerini yudumlayarak eşsiz manzara eşliğinde dinleniyor. Marmaris ilçe merkezi ve kırsal Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Bozburun, Turgut ve Çamlı Mahallesi'nde bulunan 11 özel marinalarda yaklaşık 4 bin yat, gulet ile yelkeni bulunuyor. Çoğunluğu yabancı uyruklu kişilere ait özel yatlarda Türk denizciler bulunuyor.
İngiliz bir iş insanına ait 40 metrelik ve 20 milyon dolar değerindeki lüks yatta yardımcı kaptan Mustafa Sönmez (35), "Bu kötü dönemlerde mümkün olduğunca herkes evinde kalsın. Ekonomimiz ve sağlığımızın düzelmesi için herkes kurallara uyup evinde izole olmalı. Bu zorlukları hep birlikte atlatacağız" dedi. 20 metrelik motor yat sahibi İlker Dönmez (38), "Yatımda bir personelimle rutin bakım ve temizlik işlerini yapıyorum. Yasaklar boyunca ihtiyaçlarımızın karşılanması ile ilgili bir sorunumuz yok. Bu virüs salgını başladığından itibaren yatımda izole yaşam sürüyorum. Herkes elinden geldiğince zor günleri atlatmak için izole olsun" dedi. Lüks bir yatın motor ve elektronik uzmanı Ahmet Hamdi Güler (43) ise, "İzole hayat zor ama mecbur sağlığımız için kurallara uyuyor, yaşamı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yatta yaşamak zor değil ama virüs salgını biterse daha iyi olacağız, yaşama bakış açımız değişecek" dedi. Mavi tur için özel tasarlanmış 30 metrelik yelkenli sahibi Ethem Erden (29), "Minderleri yenileniyor, günlük bakımlarını yapıyoruz. Eşsiz bir doğa ve mavi bir deniz manzarası eşliğinde sosyal mesafe koruyarak, izole şekilde yaşıyoruz" dedi. 25 metrelik ahşap özel yatın sahibi Gökhan Demirci (39) ise, "Zaman geçirmek için balık tutuyorum. Bir ev gibi temizlik ve bakım yapıyoruz. Beraber kaldığımız arkadaşlarımızla sosyal mesafe koruyup, dışarıdan gelenleri maskesiz almıyoruz. Bir evde günlük ne yapılıyorsa yatlarda da aynısını yapıyoruz" dedi. MUĞLA Marmarisli deniz tutkunlarından ’Evinizde kalın’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel, Haber

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