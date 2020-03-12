Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Türkiye genelinde koronavirüs paniği yaşanırken, Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahillere attı. Kimi vatandaşlar kafelerde güneşlenmeyi tercih ederken kimileri de denize girdi.
12.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:57
Türkiye koronavirüse odaklanmışken Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup taştı.
DENİZ SICAKLIĞI 18 DERECE
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, vatandaşlar ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi. Birçok vatandaş, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi.
Sahillere inen vatandaşlardan görüntüler;
Kaynak: DHA
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