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MUĞLA Mart ayında deniz keyfi

Mart ayında deniz keyfiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

12.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:33
MUĞLA Mart ayında deniz keyfi

Mart ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı.Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup taştı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, vatandaşlar ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi. Birçok vatandaş, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bodrum, Güncel

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