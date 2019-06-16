MUĞLA Mavi turda kabusu yaşadılar

Mavi turda kabusu yaşadılar
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan
'ın İstanköy
Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezinti amaçlı denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandı. Muğla
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney
Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Olayda kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu ve büyük korku yaşadıkları öğrenildi.