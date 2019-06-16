16.06.2019 18:10
Haberler»Güncel » Haber

MUĞLA Mavi turda kabusu yaşadılar

Mavi turda kabusu yaşadılarMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mavi turda kabusu yaşadılar
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezinti amaçlı denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Olayda kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu ve büyük korku yaşadıkları öğrenildi.MUĞLA Mavi turda kabusu yaşadılar
Kaynak: DHA
İstanköy, Bodrum, Yunanistan, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:46 Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
19:45 İsrail Bahreyn Çalıştayı'na katılacak
19:42 Sakarya'da sağanak
19:42 Kuyuya düşen domuz kurtarıldı
19:42 SİVAS Öğrencilerden Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi
19:41 "Sudan'da müzakerelerdeki sorun askeri sistemi dışlayan bir meclisin kurulmak istenmesi"
19:40 GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı