21.06.2019 09:40
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Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Muğla merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 muvazzaf asker ve 5 sivil hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Muğla merkezli İstanbul , Kocaeli , Bursa , Balıkesir , İzmir , Ankara , Antalya , Bingöl , Ardahan , Mersin ve Osmaniye 'de önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.


- Muğla
Kaynak: DHA
TSK , Muğla , Güncel

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