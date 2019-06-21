Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK
) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Muğla
merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 muvazzaf asker ve 5 sivil hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Muğla merkezli İstanbul
, Kocaeli
, Bursa
, Balıkesir
, İzmir
, Ankara
, Antalya
, Bingöl
, Ardahan
, Mersin
ve Osmaniye
'de önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.
- Muğla