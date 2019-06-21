21.06.2019 09:13
Haberler» Güncel» Haber

Muğla merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 13'ü muvazzaf asker 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 13'ü muvazzaf asker 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama" yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen subay ve astsubay rütbelerindeki 13'ü muvazzaf asker 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İzmir, Ankara, Antalya, Bingöl, Ardahan, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA
TSK, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:31 Erzurum'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
09:31 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE VATANDAŞLARLA BİRARAYA GELDİ 2
09:31 Amerikan Devletleri Örgütünden Nikaragua'ya "siyasi tutukluları serbest bırak" çağrısı
09:30 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE VATANDAŞLARLA BİRARAYA GELDİ 1
09:30 GTÜ ile Torun Bakır Protokol İmzaladı
09:30 Serbest piyasada döviz fiyatları
09:30 Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı