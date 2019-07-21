Haberler» Güncel» Haber

Muğla merkezli 3 ilde "sanal bahis" operasyonu

Muğla merkezli 3 ilde yasa dışı "sanal bahis" oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

21.07.2019 19:46 Muğla merkezli 3 ilde "sanal bahis" operasyonu
Muğla merkezli 3 ilde yasa dışı "sanal bahis" oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Muğla ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Muğla merkezli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:00   Eski meclis üyesi iş yerinde kalbine yenildi
20:00   Gölde boğulan kuzenler Neslihan ve Buse'nin öğretmeninden duygusal mesaj
20:00   PENDİK'TE BİR KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN BİNALARA SIÇRADI 3
19:59   Sivas'ta cinayet
19:58   Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmasının 4'üncü günü tamamlandı
19:57   Bakan Soylu, Van'da kurban vekaleti verdi
19:57   DHA YURT - Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı