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Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Muğla merkezli Aydın ve Ağrı illerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2019 16:29Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
Muğla merkezli Aydın ve Ağrı illerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Muğla'nın Yatağan, Milas ve Bodrum ilçeleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik adli makamlardan alınan izin sonrası operasyon düzenlendi. Üç ilde Yatağan merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda R.K, N.Ç, M.U, İ.K, S.A, O.K ve S.K isimli 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramada, uyuşturucu hap, esrar, bonzai, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra Yatağan adliyesine sevk edildiler. - MUĞLA

Aydın, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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