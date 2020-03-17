Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu 32 şüpheli gözaltı
Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 32 şüpheli gözaltıMUĞLA merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen ve savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 32'si yakalandı.
17.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:03
Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 32 şüpheli gözaltı
MUĞLA merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen ve savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 32'si yakalandı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, tefecilik çetesi üyelerinin gizli bölmelerindeki çelik kasalar içinde çeşitli isimler adına düzenlenmiş yaklaşık 6 milyon liralık borç senedi ele geçirildi.
Bodrum, Milas ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılıklardan gelen talimat üzerine çete üyelerine yönelik, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'de bugün sabah saatlerinde çok sayıda adrese 'Bahar Temizliği' adı altında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 mermi, 1 komando bıçağı, 2 gram esrar, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, yüksek faizlerle para verilen kişilerin isimlerinin yer aldığı 8 adet defter ile gizli bölmelerdeki çelik kasalar içinde toplam değerin yaklaşık 6 milyon lirayı bulan borç senedi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 32 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 kişinin de yakalaması çalışmaların devam ettiği bildirildi.
MUĞLA merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen ve savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 32'si yakalandı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, tefecilik çetesi üyelerinin gizli bölmelerindeki çelik kasalar içinde çeşitli isimler adına düzenlenmiş yaklaşık 6 milyon liralık borç senedi ele geçirildi.
Bodrum, Milas ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılıklardan gelen talimat üzerine çete üyelerine yönelik, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'de bugün sabah saatlerinde çok sayıda adrese 'Bahar Temizliği' adı altında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 mermi, 1 komando bıçağı, 2 gram esrar, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, yüksek faizlerle para verilen kişilerin isimlerinin yer aldığı 8 adet defter ile gizli bölmelerdeki çelik kasalar içinde toplam değerin yaklaşık 6 milyon lirayı bulan borç senedi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 32 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 kişinin de yakalaması çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu 32 şüpheli gözaltı
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı