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Muğla merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

03.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:38 Muğla merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün askeri yapılanmasıyla ilgili daha önce gerçekleştirilen 30 operasyonda 329 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 83'ü tutuklanmıştı. Yakalananlardan çoğu itirafçı olmuştu.

Muğla, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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