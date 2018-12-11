Muğla Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu

MUĞLA (İHA) – Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 22'si muvazzaf, 5'i ihraç FETÖ mensubuna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.
Örgütün 'Mahrem abileri' tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla merkezli İstanbul Van
, Ankara
, İzmir
, Hatay
, Trabzon
, Ağrı
ve Kocaeli
illerinde deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 22 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan 5 kişinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği açıklandı.
Çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde görev yapan şüphelilerin, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacak ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı. - MUĞLA
Muğla
11 Aralık 2018 Salı 08:58