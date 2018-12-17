Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya çıktı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi daha yakalama çalışmaları devam ediyor.Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün, "mahrem abi"lerince "ardışık arama" ile defalarca arandıkları tespit edilen subay ve astsubay rütbesindeki 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 25'i gözaltına alınmıştı.