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Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:48Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekiplerce, Fethiye merkezli, Kocaeli ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı. Zorla fuhuş yaptırılan farklı uyruklarda 18 kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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