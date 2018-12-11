Muğla Mevsimi Şaşıran Erik ve Armut Meyve Verdi

Muğla
'nın Yatağan
ilçesindeki bir bahçede, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ve armut ağaçları meyve verdi. Yatağan'ın Yeşilbağcılar
Mahallesi'nde yaşayan memur emeklisi 55 yaşındaki Memduh Mavi, bahçesindeki erik ve armut ağaçları ile domateslerin aralık ayında ürün vermesinin şaşkınlığını yaşadı. Yaz mevsiminin meyveleri olan erik ve armudun bu mevsimde ilk defa yetiştiğini gördüğünü belirten Mavi, seranın dışında açık alandaki domatesin yetişmesine de ilk defa tanık olduğunu söyledi.
Evinin bahçesinde birçok meyve ağacı olduğunu ve bahçesindeki mandalina ile greyfurt ağaçlarının mevsiminde meyve verdiğini belirten Memduh Mavi, Mevsimi olmamasına rağmen armutlar, aralık ayında ikinci ürününü vermeye başladı. Armutları mahalledeki çocuklara dağıtıyorum. Bu bölgede aralık ayında erik ilk defa görülüyor. Hamile komşumuz aşerdiği için erikleri kendisi için topladık diye konuştu.
Yeşilbağcılar,Yatağan,Muğla
11 Aralık 2018 Salı 09:28