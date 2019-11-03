Muğla milas kaymakamı ilçede 54 zeytinyağı markası var

Milas Kaymakamı İlçede 54 zeytinyağı markası var

Muğla'nın Milas ilçesinde, 6'ncısı bu yıl düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği, çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü dün (cumartesi) başladı. Protokol konuşmalarının ardından telefonla bağlanarak katılımcılara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl zeytin ve zeytinyağındaki kalitenin yüksek olacağını söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde geleneksel hale getirilen 6'ncı Zeytin Hasat Şenliği, dün (Cumartesi) kortej yürüyüşü ile başladı. Yüzlerce kişinin davul zurna ve bando takımı eşliğinde yürüdüğü kortej, Atapark Meydanı'nda son buldu. Şenlik kapsamında katılımcılara seslenen protokol üyeleri, zeytin ve zeytinyağının önemine ilişkin konuşmalar yaparken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a konuşma imkanı verilmemesi tepki çekti. Türkiye'de yer alan zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 10'unun Milas'ta yer aldığını belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan, ilçede 54 zeytinyağı markası bulunduğunu ve bunların da 10'unun coğrafi tescil belgeli olduğunu söyledi. Muğla Valisi Esengül Civelek de Zeytin tarımına elverişli tarımsal alanlarımız, arazi yapımız ve iklimimizle zeytincilikte güçlü bir potansiyele sahibiz. Zeytin varlığımızın kaliteli ve verimli bir şekilde artırılması için ilgili tüm taraflarla değerli çalışmalar gerçekleştiren, hızla gelişen zeytin ve zeytinyağı sektörünü yakından takip eden bilinçli çiftçilerimizle, modern tesislerde en son teknoloji sistemleriyle kaliteli zeytinyağı üretiliyor. Bugün geldiğimiz noktada Milas ilçemizde kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminde dikkat çekmektedir. Son zamanlarda coğrafi işaret alan kaliteli zeytinyağı markalarının artışından da memnuniyet duyuyoruz diye konuştu.

BAKAN'DAN TELEFON BAĞLANTISI

Protokol konuşmaları esnasında AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir aracılığıyla telefonla şenliğe bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşlara seslendi. 11 milyon zeytin ağacıyla Milas'ın önemli bir konumda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Muğla, Türkiye'de zeytin ağacı varlığı bakımından Aydın'ın ardından ikinci sırada geliyor. Muğla'da bulunan 17 milyon zeytin ağacının yaklaşık 11 milyonu Milas'ta bulunuyor. Dolayısıyla Milas, tam bir zeytin üssü. Zeytin bizim Egeliler'in sırrıdır. Zeytin Milaslılar'ın sağlığını ve çalışkanlığını temsil eder dedi.

'BU YIL ZEYTİNYAĞI KALİTELİ OLACAK'

Rekolte tahmin komisyonu raporundaki verilere göre zeytinyağının bu sene kaliteli olmasını beklediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, Çünkü zeytinde hastalık ve zararlılarla ilgili sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı dolu ve yağışlar yer yer ürün kaybına da sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli, asit oranı 0,2. İstenilen seviyede olacak. Bu durum bizim için sevindirici, dış pazar için de avantaj oluşturacak. Zeytin ve zeytinyağında 2019 yılı üretim rekoltemizin sofralık zeytin üretiminde 115 bin ton, yağlık zeytin üretiminde 1 milyon 110 bin ton, toplam dane zeytin üretiminde 1 milyon 525 bin ton ve zeytinyağı üretiminde 225 bin ton olacağını daha önce açıklamıştık diye konuştu. Şenlik kapsamında Ankaralı iş insanı ve bürokratlar tarafından kurulan 60 üyeli Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarında ise yılın ilk hasadı yapıldı. Burada toplanan zeytinler, son teknoloji ürünü zeytin sıkım makineleriyle zeytinyağına dönüştü.

ENDER SARAÇ'TAN ZEYTİNYAĞI TAVSİYELERİ

Şenliğe misafir olarak katılan DoktorEnder Saraç da zeytinyağının faydalarına ilişkin bir konferans düzenledi. Birçok filozofun zeytinin çok tüketildiği bölgelerde yetiştiğini belirten Saraç, Zeytin kolesterolü düşürür. Şu anda hepimizde çok fazla hamur işi, hayvansal gıda, stresten dolayı kolesterol yüksek. Belli bir düzeyi aşınca, iyi huylu kolesterol düşük olunca yani futbolda kaleci sağlam olmayınca o zaman kalp krizi, damar sertliği, tansiyon, pıhtı atması felç gibi birçok sıkıntı oluyor. Zeytin kolesterolü özellikle tehlikeli olan LDL yani küçük yoğunluklu kolesterolü düşürüyor. İyi huylu kolesterolü yükseltmek çok zor. Modern beslenme bizi mahvetti. İyi huylu kolesterolü egzersiz, sigarayı bırakmak yükseltiyor, onun dışında en önemlisi zeytinyağı yükseltiyor dedi.

Kaynak: DHA