Muğla Milletvekili Demir'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Demir, mesajında, her an insanın başına gelme ihtimali olan engelliliğin, toplumsal duyarlılıkla engelsiz bir yaşam haline döndürülebileceğini belirtti.3 Aralık'ın, engelli vatandaşların hakları, yaşam standartlarının geliştirilmesi, yaşadıkları sorunların anlaşılması ve çözüme kavuşturulması açısından önemlini vurgulayan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Engelli kardeşlerimizin eğitim, sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. Ancak hal böyleyken günümüzde halen tüm çabalara, eğitim seviyelerinin yükselmesine rağmen engellilere yönelik istenmeyen ayrımcılık girişimlerine şahit olmaktayız. Bu tavırlar toplum vicdanında derin yaralar açılmasına sebep olmaktadır. Hükümetimizin göreve gelir gelmez önceliklerinden biri engelli haklarına ilişkin olmuştur. Hükümetimiz, engelli bireylerimizin, ailelerinin her türlü imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalarımız sürdürecektir. Engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artması ve engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile başta Muğla'dakiler olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eder, selam, saygı ve sevgilerimi sunarım."