MUĞLA Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü

Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü(2)ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTIMuğla'da, milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu (26), tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, Ahmet'le net bir şekilde bitti.

25.05.2020 03:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 03:17
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü(2)
ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI
Muğla'da, milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu (26), tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü Şenpınar'ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu.
CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ
Öte yandan, Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından İki cana kıydınız, gözünüz aydın paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. MUĞLA Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Selim, Güncel, Haber

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