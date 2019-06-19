19.06.2019 17:59
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MUĞLA Minibüs tıra arkadan çarptı 14 yaralı

MUĞLA Minibüs tıra arkadan çarptı 14 yaralı

Minibüs tıra arkadan çarptı 14 yaralıMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı kazada 14 kişi yaralandı.

Minibüs tıra arkadan çarptı 14 yaralı
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Yatağan- Milas karayolu Eskihisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milas'taki bir termik santralde taşeron olarak çalışan ve hizmet süreleri dolunca memleketlerine dönmek isteyen Adıyamanlı işçileri taşıyan Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, önünde giden Yüksel Karataş yönetimindeki 43 AAN 652 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü Kuşçi ile araçtaki işçiler Yasin Akbaş, Hasan Çetin, Arif Delikanlı, İbrahim Kuşçi, Hamza Kuşçi, Yakup Tatar, Muhammet Gül, Hüseyin Çetin, Sinan Karadoğan, Mehmet Kuşçi, İsmail Kayhan, Mehmet Durdu ve İbrahim Kuşçi yaralandı. Toplam 14 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Yatağan yönüne 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yoldaki araç kuyruğu sona erdi. Yol, yaklaşık 45 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
İşçi, Yatağan, Güncel

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