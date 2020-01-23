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Muğla mobilya deposunda yangın

Mobilya deposunda yangınMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

23.01.2020 22:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:31Muğla mobilya deposunda yangın
Mobilya deposunda yangın
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, depoda hasar oluştu.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi Muhsin Özbay Caddesi'ndeki mobilya deposunda çıktı. Depodan çıkan dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şiddetli fırtına nedeniyle bir anda büyüyerek depoyu saran yangına müdahale etti. Deponun ön kısmını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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Kaynak: DHA

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