Muğla Mülkiyeliler Panelde Buluştu

Mülkiyeliler panelde buluştu Muğla
'nın Datça
ilçesinde, 'Mektebi Mülkiye' olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
'nin 159'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Mülkiyeliler Birliği Datça Şubesi tarafından, 'Türkiye
'nin Kaderi, Mülkiye'nin kaderi' konulu panel düzenlendi. Osmanlı Devleti
'nin yüzünü batıya dönüşünün ilk adımı sayılan Tanzimat Fermanı ile birlikte, ülkede hukuka dayalı bir devlet örgütüne ihtiyaç duyulması ve bu örgütü işletecek sivil yönetici kadroları yetiştirmek amacıyla, 12 Şubat 1859 tarihinde eğitime başlayan Mektebi Mülkiye'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, çok sayıda izleyici katıldı. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya
, panelin açılışında yaptığı konuşmada, fakültenin giriş kapısının öğrencilere kapatılmasını eleştirdi.
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bir protokol fakültesi olması ve dolayısıyla diplomatlar, iş insanları, valiler, eski valiler ve bakanların gelip gitmesi nedeniyle, ana giriş kapısından öğrencilerin giriş-çıkış yapmasının çirkin bir görüntü oluşturacağı gerekçesiyle bu kararın alındığını belirten Prof. Dr. Yalçınkaya, şunları syöledi:
"Mevcut üniversite rejiminin geldiği nokta budur. Üniversite öğrencisi olmak, çirkinlikle eş değerdir, lüzumsuz, gereksiz bir artıktır, atılması gereken bir çöptür, olabildiğince geride kalmalı ve görüntüye asla girmemelidir. Öğrenciler yok, gerçekten yok. Varlar ama yoklar. Hocalar
yok. Siyasal Bilgiler Fakültesi, kanun hükmünde kararname (KHK) zulmünün en büyük kurbanlarından biridir. 43 öğretim üyemiz, bunların birçoğu doçent, profesör, doktor bir gecede ansızın atıldılar. Hiçbir gerekçe yok. Sadece ve sadece barış dileklerini içeren bir metne imza attıkları için. Siyaset
bilimi kürsüsü çöktü, uluslararası ilişkiler çöktü, lisansüstü programlar kapandı ama siyasal bilgiler ruhu ya da mülkiyelilik yaşamaya devam ediyor."
'MİLYARLARCA LİRA HARCANARAK, ESKİ SİYASAL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'
Siyasal Bilgiler Fakültesi ruhunun küllerinden yeniden doğmasını dileyen Prof. Dr. Yalçınkaya, "Bir ormanın küllerinden doğabilmesi için, yaktığınız ormanı en azından kaderine terk etmeniz gerekir. Şimdi, o orman kaderine de terk edilmiyor. Tıpkı üstüne TOKİ'nin bina yapması gibi, bütün anıları silecek şekilde, bütün binayı yeniliyorlar. Bir kuruş kitap almaya parası olmayan üniversite, milyarlarca lirayı eski siyasalı dönüştürmeye harcıyor. Öyle ise, ortada kül yok ki, orman yeşersin" diye konuştu.
Prof. Dr. Yalçınkaya, her şeye rağmen karamsar olunmaması gerektiğini tarihi boyunca, her rejim değişikliğinde siyasalın mutlaka en ağır darbeyi alan fakültelerin başında geldiğini ama ayakta kalabilmeyi başardığını ileri sürdü.
Panel, 'Yetiştik Çünkü Biz' konulu mülkiye belgeselinin gösterimi ile devam etti. Panele, Mülkiyeliler Birliği 2. Başkanı Dr. Pınar Ecevitoğlu
, SBF'den emekli öğretim üyeleri Dr. Faruk Alpkaya
ve Doç. Dr. Alaeddin Şenel
ile SBF eski dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe
konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye,Datça,Muğla,Mülkiye
09 Aralık 2018 Pazar 14:45