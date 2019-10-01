Haberler » Güncel » Haber

Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Atık İstatistiklerini yayımladı.

01.10.2019 13:02Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Atık İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2018 yılında Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram olarak belirlendi.

Muğla'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,95 kilogram iken bu değer Türkiye'de 1,16 kilogram olarak gerçekleşti. Muğla'da atık hizmeti verilen nüfusun (949 196 kişi) toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 98,1 olduğu belirtildi.

Toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 673 Bin 996 ton olurken, bu atıkların 342 Bin 500 tonu (% 50,8) belediye çöplüğüne, 284 Bin 569 tonu (% 42,2) düzenli depolama tesislerine ve 46 Bin 927 tonu (% 7,0) geri kazanım tesislerine gönderilerek bertaraf edildi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ali ihsan, Denizli, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:10 Trump'a yönelik azil soruşturması
19:09 İzmir ölümlü kavganın ardından mahallede toma'lı önlem
19:09 Sultanbeyli'de inşaatta çökme aktüel görüntüler
19:09 Manisa lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü
19:09 Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi
19:09 Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:08 Washington Post'tan Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümüne özel sayfa