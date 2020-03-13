Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık Adana'da yakalandı.
13.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:22
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık Adana 'da yakalandı.
Kaynak: AA
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