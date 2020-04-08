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Muğla'nın en çok ceza kesilen ilçesi Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan yasaklara uymayan 170 kişi ve 6 işletmeye Hıfzıssıhha genelgelerinin ve Kabahatler Kanunu'na göre kurallara uymamaktan toplam 85,540 lira ceza kesildi.

08.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:05
Muğla'nın en çok ceza kesilen ilçesi Marmaris
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan yasaklara uymayan 170 kişi ve 6 işletmeye Hıfzıssıhha genelgelerinin ve Kabahatler Kanunu'na göre kurallara uymamaktan toplam 85,540 lira ceza kesildi. İlçeye özel araçlarla giriş-çıkışlar azalırken çoğunluğun "Evinizde kalın" çağrılarına uyduğu görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, başkanlığında kurulan İlçe Umumi Hıfsızsıhha Meclisi tarafından alınan kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında "Sportif amaçlı ferdi, toplu yürüyüş, bisikletle binme, koşu, fotoğraf çekmek, sportif faaliyetler ve motosiklet-elektrikli bisiklet arkasında yolcu bulunması" yasaklandı. Son alınan kararlardan sonra denetimler artırıldı. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge ve Marmaris Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararlaştırdığı yasaklara uymayan yaklaşık 170 kişiye sosyal mesafeye uymama ve kabahatler kanununa göre 392'şer lira ve açık olan 6 işletmeye 3150'şer lira olmak üzere yaklaşık 85,540 lira para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma yetkilileri "7 gün 24 saat aralıksız denetimlerimiz devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızdan kurallara uymayanlar hakkında 155-156 hatlarına ihbarlar yapılabiliriz. Muğla ilçeleri arasında en çok ceza Marmaris'te kesilmiştir" dediler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa
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