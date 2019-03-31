Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Muğla
'nın Kavaklıdere
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Demir
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Demir 3 bin 692, CHP
adayı Kenan Ay
bin 590, Saadet Partisi
adayı Onur Can
44 oy aldı.
-Demir'in öz geçmişi-
Demir, ilk ve ortaöğrenimini Çayboyu
'nda, liseyi Yatağan
Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Antalya
Teknik Bilimler Yüksekokulunu 1993 yılında tamamlayan Demir, 2004-2009 mahalli seçimlerinde Çayboyu Belediye başkanı oldu. 2 dönem bu görev yürüten Demir, 2014 yılında AK Parti Kavaklıdere Belediye Başkanı oldu. Demir, evli ve 2 çocuk babası.
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Kaynak: AA