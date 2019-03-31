31 Mart 2019, 20:28
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Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Demir kazandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Demir 3 bin 692, CHP adayı Kenan Ay bin 590, Saadet Partisi adayı Onur Can 44 oy aldı.

-Demir'in öz geçmişi-

Demir, ilk ve ortaöğrenimini Çayboyu'nda, liseyi Yatağan Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknik Bilimler Yüksekokulunu 1993 yılında tamamlayan Demir, 2004-2009 mahalli seçimlerinde Çayboyu Belediye başkanı oldu. 2 dönem bu görev yürüten Demir, 2014 yılında AK Parti Kavaklıdere Belediye Başkanı oldu. Demir, evli ve 2 çocuk babası. Mehmet Demir, Muğla, AK Parti, Kavaklıdere, Güncel
Kaynak: AA