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Muğla'nın ortalama hanehalkı verileri yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Ortalama Hanehalkı verilerini yayımladı.

12.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:43Muğla'nın ortalama hanehalkı verileri yayımlandı
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Ortalama Hanehalkı verilerini yayımladı.

Bu kapsamda TÜİK Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, 'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,82 olarak belirlendi. Bir hanehalkını oluşturan kişilerin ortalama sayısını ifade eden ve toplam hanehalkı nüfusunun toplam hanehalkı sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama hanehalkı büyüklüğü değeri Muğla için 2,82 kişi oldu. Muğla ortalama hanehalkı büyüklüğünde Türkiye genelinde 71'inci sırada yer aldı.

Muğla'da bulunan 338 bin 723 hanehalkının 88 bin 335'i 2 kişilik hanelerden oluşurken 78 bin 016'sı tek kişilik hanelerden, bin 490'ı 10 ve üzeri büyüklükteki hanelerden oluştu.

Ortalama hanehalkı büyüklüğü değerleri ilçe düzeyinde incelendiğinde Kavaklıdere 3,01 kişi ile en yüksek değere sahip ilçe olurken, Datça 2,44 kişi ile en düşük ortalama hanehalkı değerine sahip ilçe oldu. Menteşe'de hanehalkı büyüklüğü ise 2,69 olarak belirlendi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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