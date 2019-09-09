Muğla'nın ulaşımı artık cepte

Muğla Büyükşehir Belediyesi, otobüs kart işlemlerinden, otobüs güzergah haritasına, Muğla'daki popüler yerlerden duyurulara kadar bir çok içeriğin yer aldığı 'Muğla Kent Kart' mobil uygulamasını hayata geçirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların akıllı telefonlarına yükleyecekleri 'Muğla Kent Kart' mobil uygulamasına girerek yapacakları üyelik işlemlerinin ardından ulaşım konusunda birçok konudan faydalanabilecekleri belirtildi.



"Vatandaşlar beklenen otobüsün yerini uygulamadan takip edebilecek"



Hayata geçirilen mobil uygulama ile vatandaşların MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri) ve ÖTTA (Özel Toplu Taşıma Araçları)nın hareket saatleri, araçların güzergahları ve bulunduğu durağa varış saatlerini GPS vasıtası ile öğrenebilecekleri belirtilen açıklamada, "Hazırlanan uygulama kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak her yaştan insanın rahatlıkla kullanabileceği şekilde hazırlanmış durumda. Uygulama ile vatandaşlar bulunduğu yere yakın tüm durakları ekranda görebilecek ve kolayca duraklar hakkında bilgi alabilecek. Uygulamada beklenen otobüsün bulunduğu durağa ne kadar sürede geleceği, otobüsü kaç durak geride olduğu gibi bilgiler de yer alıyor."



"Uygulama İngilizce kullanılabiliyor"



Uygulamada yer alan duyurular menüsü ile otobüsler ve ulaşım hakkında vatandaşların anlık bildirim alabilecekleri belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi;



"Muğla Kent Kart mobil uygulamasında 6 ayrı menü bulunuyor. Bu menülerin hepsi ayrı ayrı özelliğe sahip. Bu menüler oluşturulurken vatandaşlarımızın mevcutta bize ilettikleri dilek ve temennileri göz önüne alınarak hazırlandı. Bu uygulama ilimize gelen yabancı misafirlerimizin de rahat kullanabilmesi için İngilizce özelliği de hayata geçirildi. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımızın akıllı telefonlarında 'engelli erişimi' özelliğinin açık olması durumunda uygulamayı rahatlıkla kullanabilecekler" denildi. - MUĞLA