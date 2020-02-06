Haberler » Güncel » Muğla'nın yüksek kesimlerine kar kıyılarına yağmur yağdı - Haber

Muğla'nın yüksek kesimlerine kar kıyılarına yağmur yağdı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

06.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:50Muğla'nın yüksek kesimlerine kar kıyılarına yağmur yağdı
'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgede kar üstünde mangal yaptı, kartopu oynadı.
Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı ve tuzlama çalışması yapıldı.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise tarım arazileri suyla kaplandı.

Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 21:39:39