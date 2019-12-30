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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkisine kar yağdı.

30.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:36 Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
'nın ve Yılanlı mevkisine kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, mangal yaptı, kar topu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgede yol açma ve tuzlama çalışması yürütüldü.

Göktepe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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