Muğla Odrum'daki Selin Bilançosu Ağır Oldu

30 Kasım 2018 Cuma 15:52



30 Kasım 2018 Cuma 15:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından dünden beri çalışmaları yakından takip edip, yönlendiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, basın açıklaması yaptı. Bodrum Belediyesi önünde açıklama yapan Mehmet Kocadon, yaşadıklarının doğal bir felaket olduğunu vurgulayıp, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde bu tür felaketlerde can kayıplarının yaşandığını belirtti. Muson yağmurlarına benzer bir yağış aldıklarını söyleyen Mehmet Kocadon, Yağmurun dağlık bölgelere yağması ve hızlanarak suyun şehir merkezi gelmesi farklı boyutlara neden oldu. 35'e yakın ev, 15'e yakın işyeri 100'e yakın araç zarar gördü. Belediye ekipleri hemen yağmurdan sonra iki saat gibi kısa sürede hayatı normale döndürdü. Trafik açıldı. Sabah öğrencilerimiz derslerine gitti. Trafik normal akışında oldu dedi.'BİZ SUÇLU ARAMAYI SEVERİZ'Biz suçlu aramayı çok severiz diyerek sözlerine devam eden Mehmet Kocadon, Hepimiz suçluyuz. Meteorolojinin uyarılarına karşı dikkatli olmamız lazımdı. Vatandaşın tedbirlerini alması lazım. Sorumluluk alanı bizimdir değildir demek söz konusu olamaz. İşbirliği lazım. Mücadele etmek lazım. Bodrum Belediyesi sorumluluk alanında müdahalesini yaptı. Halkın da olaylara hızlı müdahil olması hayatın normale dönmesine neden oldu diye konuştu.Seçim sürecinde konunun büyütüldüğünü de söyleyen Kocadon, Seçim atmosferinde böyle felaketlerden medet ummak medeni insanlara yakışmaz. Kilitlenmek lazım. Mağdur olanların yardımına koşmak lazım. Tüm çaba gösteren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yoğun yağış sırasında öğretmenlerimiz öğrencilere sahip çıktı. Dışarı bırakmamaları olası faciayı önledi. Bodrum bu felaketin üstesinden gelecek güçtedir ve gelecektir dedi.HİÇBİR ZAMAN SUÇLU ARAMAMBasın mensuplarının dere yataklarına inşaat izni verildiğine ve sorumluluğun kime ait olduğuna yönelik sorular yöneltmesi üzerine Mehmet Kocadon, Hiçbir zaman suçlu aramam. Suçluysak hep beraber suçluyuz. Afet yaşanıyor, alt yapı ne kadar iyi olursa olsun bu olaylar her zaman görürsünüz. Medeni ülkelerde görmüyor muyuz Felaket tellallığı yapmanın da bir anlamı yok. Türkiye'nin hatta dünyanın gözbebeği olan bir yer Bodrum ama yaşananları Bodrum batmış yok olmuş gibi gösterilmesi de yakışmıyor. Hepimizin eksiği var. Bir suçlu bulup belediyeye suç bulup bir şey mi elde edeceğiz. Vatandaşlar suçlu bulabilir. Eyvallah. Bodrum yarımadasında 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Vatandaşın bildiği bir yer var. Belediye Başkanına elbette söz söyleme hakkı var. Ama bu yaşananları kabusa dönmüş gibi aktarmak yakışmıyor. Taşkınlar ne kadar alt yapı yaparsanız yapın yaşanır. Bodrum yerleşiminden beri bu yerler var. İlk günlerinden beri var. 60 yıllık dere kenarlarında yerleşimler görürüz. Suçlu aramak gibi derdimiz yok. Ne kadar altyapı yaparsanız yapın doğanın gücünü yenmek mümkün değil. Biz doğanını gücünü minimuma indiririz dedi.Mehmet Kocadon, DSİ ile ortak çalışmalar yürüttüklerini, ancak SİT alanının çok olmasından dolayı işlerinin ağır ilerlediğini ifade etti. Mehmet Kocadon, yaşananların da üstesinden geleceklerini vurguladı.