Haberler » Güncel » Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi

Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisiMUĞLA'nın Milas ilçesinde bir araya gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bedenleriyle 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu.

17.10.2019 18:32
Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi
MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir araya gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bedenleriyle 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Drone havadan çekilen görüntü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan paylaşıldı.
Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline destek olmak için bir araya geldi. Etkinliğe katılan yaklaşık bin öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle, 'Barış Pınarı' yazısı oluşturup, dev Türk bayrağı açtı. O anlar, drone ile havadan görüntülendi. Etkinliğin sonunda öğrenciler hep bir ağızdan, Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene diye bağırdı. Öğrenciler, asker selamı da verdi.
Oluşturulan bu koreografi ise, Plevne Marşı eşliğinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, 'Milas öğrencilerinin Mehmetçik'e selamı var' başlığıyla da paylaşıldı. Videonun sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Öğrencilerimiz, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla okul bahçelerinde yaklaşık bin kadar öğrenciyle 'Barış Pınarı' yazısını oluşturdu. Etkinlik sonunda bütün öğrencilerimiz hep birlikte asker selamı vererek, her Türk'ün asker doğduğunu ve Mehmetçik'in yanlarında olduklarını gösterdiler. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum dedi.
Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi

Milas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:44 Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş'ten dünya üniversitelerine Barış Pınarı mektubu
20:48 Prens William'ın uçağı İslamabad'a inemedi
20:48 AB liderleri yeni Brexit anlaşmasına onay verdi
20:47 Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı
20:41 ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.
20:45 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:45 (Ek bilgi ve Görüntülerle) KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
17.10.2019 20:49:51