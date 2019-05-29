MUĞLA Öğrencilere tarım dersi veriliyor

Öğrencilere tarım dersi veriliyor
MUĞLA'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğinde tarımı ve köy hayatını sevdirmek amacıyla ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine 'Tarım' dersi verildi. Öğrenciler derste drama ile hayvan sevgisi, buzağı doğumu, bakım ve besleme, sebze ve meyvenin faydalarını öğrendi. Dersler, gelecek yıl 3'üncü ve 4'üncü sınıflara verilecek. Muğla
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 'Çocuk Gözüyle Tarım' projesi hayata geçirildi. Menteşe
, Köyceğiz
ve Ula
ilçelerinde belirlenen altı pilot okulda, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine, hikaye ve oyunlarla ayda bir kez iki saat 1 eğitmen ve 1 gözetmen, 'tarım' dersi veriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 'Köyümün Sarışekeri' isimli kitap okutuluyor. Bu yıl 250 öğrenciye ulaşıldı. Kitapta mesleki tanıtımın yanı sıra hayvan sevgisi, buzağı doğumu, bakım ve besleme hakkında önemli bilgi ve mesajlar verildi. Öğretmenler ve veliler projeden memnun olduklarını, öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini, kitapları çok sevdiklerini ve Elif'in diğer serüvenlerini merakla beklediklerini ifade etti.
Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat
Erkal, derste 8 hikayeden oluşan 'Elif'in Serüvenleri' serisinin okutulduğunu belirterek, Her hikayede Elif, farklı bir tarımsal konuyu işleyerek, öğrencilere mesajlar veriyor. 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlayan çalışma, gelecek yıl 4'üncü sınıfları da kapsayarak devam edecek dedi.
Öğrencilerden eğitim öncesi konu hakkında resim çizmelerinin de istediğini belirten Erkal, Eğitim sonrası tekrar çizdikleri aynı konulu resimler karşılaştırılacak ve raporlanacak. Böylece öğrenciler üzerinde yaratılan etki de ölçülebilecek dedi.
Muğla
, Güncel
Kaynak: DHA