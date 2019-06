MUĞLA Öğrendiler, sergilediler, eğlendiler

Kaynak: DHA

Öğrendiler, sergilediler, eğlendiler Muğla 'nın Datça ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018- 2019 eğitim öğretim yılı geleneksel yıl sonu sergisi ve öğretim şenliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı 'nda, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutanı Hava Albay Erdim Fahri Zeren, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar , kursiyerler ve kabalalık bir davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide ahşap boyamadan seramiğe, su kabağı işlemeciliğinden iğne oyalarına kadar pek çok ürün izleyicilerin beğenisine sunulurken, halk oyunları kursiyerlerinin folklor gösterisi şenliğe renk kattı. Datça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tülay Demirci Boğetemür, mesleki, teknik, sosyal ve kültürel kurslarda her yaştan kursiyere bilgi ve beceri kazandırma imkanı sağlandığını belirtip, Datça Halk Eğitim Merkezi'nce bu eğitim-öğretim yılında açılan 108 ayrı kursa 2 bin 388 kursiyerin katıldığını söyledi. Su kabağı işlemeciliği ve seramik kurslarına katılan kursiyerlerin ürünleri bu yıl büyük ilgi gördü. Su kabaklarını, adeta sanat eserleri gibi işleyen kursiyerlerin yaptığı aydınlatma aksesuvarları, kuş yuvaları, rüzgar çanları ve biblolardan oluşan ürünleri izleyenlerden tam not aldı. Serginin bir diğer ilgi çeken köşesi ise seramik kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı stant oldu.Halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin folklor gösterisi ise bu yılki etkinliğe damgasını vurdu. 30 ile 60 yaş arası kadınlardan oluşan kursiyerler, Ege yöresi oyunları başta olmak üzere, yurdun değişik bölgelerinden sergiledikleri oyunlar ile davetliler tarafından coşkuyla alkışlandı. Halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlere sertifakaları Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Günün en eğlenceli bölümü ise, Betçe Müzik Grubu'nun mini konserinde yaşandı. Günlük kıyafetleriyle sahneye çıkan her yaştan kadın-erkek 20 kişilik grup hem yörenin türkülerini seslendirdi hem de Ege havaları eşliğinde piste çıkıp oynayarak, şenliğe renk kattı.