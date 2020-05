MUĞLA Oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı

Kaynak: DHA

Oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladıMUĞLA'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' ünvanlı mahallesi Akyaka 'da, 39 yaşındaki itfaiye eri Erdem Yalçınkaya, olta ile 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı. Yalçınkaya, 100 metre derinlikten güçlükle tekneye çektiği 1 metre boyundaki trança balığının görüntü ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.Ula'da itfaiye eri olarak çalışan 39 yaşındaki Erdem Yalçınkaya, geçen hafta sonu şafak vakti arkadaşı kaptan Cemil Şahin ile olta ile balık tutmak için tekne ile Gökova koyundan denize açıldı. 'Slow jigging' denilen yöntemle hassas, sahte yem takılı oltasını teknenin kıç kısmından denize atan Yalçınkaya beklemeye başladı. İki saat kadar sonra Yalçınkaya'nın oltasına büyükçe bir balık takıldı. Yalçınkaya oltasını sarıp, bırakarak yakaladığı 13 kilo 890 gramlık trança balığını, 22 dakika süren bir mücadelenin ardından güçlükle tekneye çekmeyi başardı. 1 metrelik balığın güçlükle tekneye alındığı o anları kaptan Cemil Şahin, cep telefonu an be an görüntüledi. Yakalanan dev balıkla hatıra fotoğrafı da çektiren iki arkadaş, avlanmaya devam etti. 40 santimetre boyunda lagos ile çipura ve mercan cinsi balıklarda tuttu. Havanın karmasıyla birlikte iki arkadaş Akyaka Mahallesi'ne dönüp, buradaki Balıkçılık Kooperatifi'ne uğradı. Burada dev trançaya bin 200 lira fiyat biçildi. Ancak Yalçınkaya, balığı satmadı.DHA muhabirine açıklama yapan itfaiye eri Erdem Yalçınkaya, Amatör balıkçılık benim ve dostlarımın vazgeçilmez hobisi. Her hafta sonu mutlaka şafak vakti denize açılırız. Olta ile yakaladığım trança şimdiye kadar sahte yemle tuttuğum en büyük balık. Ramazan ayındayız. Tuttuğum balıkları çevremde bulunan dostlarımla paylaştım. Kalanı ailemle beraber yedik. Olta balıkçılığı hobim ile tüm sıkıntı ve sorunlarımı unutuyorum. Herkese tavsiye ederim dedi.Yalçınkaya, dev trança balığının fotoğrafı sosyal medya hesabından, Türkiye'de sahte yem takılmış olta ile tutulan en büyük trança balığı rekoru notuyla paylaştı. Yalçınkaya'nın bu paylaşımını yüzlerce kişi beğenip, Boş şanslar. Bereketin hep devam etsin yazarak paylaştı.