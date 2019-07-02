02.07.2019 15:08
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MUĞLA Ölümlü trafik kazaları artınca kavşakta eylem yaptılar

Ölümlü trafik kazaları artınca kavşakta eylem yaptılarMuğla'nın Datça ilçesinin Kızlan Mahallesi sakinleri, yerleşimin girişindeki Kızlan Kavşağı'nda bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiğini belirterek, trafik ışıkları konulması için eylem yaptı.

Ölümlü trafik kazaları artınca kavşakta eylem yaptılar
Muğla 'nın Datça ilçesinin Kızlan Mahallesi sakinleri, yerleşimin girişindeki Kızlan Kavşağı'nda bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiğini belirterek, trafik ışıkları konulması için eylem yaptı.
Datça- Marmaris karayolunun 10'uncu kilometresinde yer alan Kızlan Mahallesi girişindeki Kızlan Kavşağı'nda, dün (pazartesi) iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Daha önce aynı yerde birçok kazanın meydana geldiğini belirten vatandaşlar, son kazayla birlikte tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi. Kavşakta toplanan 50 kişilik grup, basın açıklaması yaptı. Mahalleli adına konuşan Doğan Can, Meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazalar nedeniyle mahalle girişine acilen trafik ışıklarının konulması ya da araç dönüşleri için cep yapılması gerekiyor. Bu ihtiyacın bir an önce hayata geçirilmesi şart oldu dedi.
Doğan Can, önlem alınmaması durumunda kazaların devam edeceğini vurguladı. Alkışlar eşliğinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Datça Kaymakamlığı'na verilmek üzere hazırlanan dilekçeye imza attıktan sonra dağıldı.MUĞLA Ölümlü trafik kazaları artınca kavşakta eylem yaptılar
Kaynak: DHA
Muğla , Datça , Güncel

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