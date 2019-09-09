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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne yeni müdür

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili olarak görev yapan Enver Demirci Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atandı.

09.09.2019 11:53 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne yeni müdür
Muğla Orman Bölge Müdür Vekili olarak görev yapan Enver Demirci Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atandı. Muğla'ya ise İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bölge Müdürü Mehmet Çelik'in Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Ekim 2018 tarihinden bu yana Muğla Orman Bölge Müdür Vekili olarak görev yapan Enver Demirci, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atandı.

Enver Demirci'nin Çanakkale'ye atanmasının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak atandı. - MUĞLA

Çanakkale, İstanbul, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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