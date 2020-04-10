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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden "orman katliamı" iddiası açıklaması Açıklaması

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ula ilçesinde ağaçlar kesilerek orman katliamı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

10.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:32
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ula ilçesinde ağaçlar kesilerek orman katliamı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, bölgede yürütülen ormancılık faaliyetlerinin son günlerde kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Çıtlık Mahallesi Taşkesiği mevkisindeki 30 hektar sahanın, Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Uygulama Projesi içinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu bölmeler; ağaçlandırma kriterlerine uygun, uygulama projesi yapılmış, toprak yapısı,
arazi yapısı ve diğer kriterleri ile 'endüstriyel ağaçlandırma' yapmaya uygun
yapıdadır. Konu edilen
bölmelerde yapılan her faaliyet, belirli bir plan-program dahilinde yapılmaktadır. Hukuka, kanun ve yönetmeliklere aykırı bir çalışma söz konusu değildir."
Uygulama projesindeki bölmeler hakkında Çıtlık Mahalle Muhtarlığı ve Çıtlık Tarımsal Ormancılık Kooperatifi Başkanlığının bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, bugüne kadar muhtarlık veya yöre halkından bir itiraz gelmediği vurgulandı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ilgili sahalar için
ferdi veya toplu olarak gelen itirazlar üzerine, yapılan çalışmalar hakkında itiraz sahiplerine bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi yapılan çalışmayı bir orman katliamı
olarak görmek yanlıştır. Kesim yapılan bu alanlar, ıslah edilmiş tohumlardan üretilen ve hızlı gelişen fidanların dikimi sonucu ağaçlandırılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Ula, Güncel
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