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MUĞLA Ortaca ve Dalaman'da çevrecileri sevindiren haber

Ortaca ve Dalaman'da çevrecileri sevindiren haberMUĞLA'nın Ortaca ilçesinin turistik Sarıgerme Mahallesi'nde ve Dalaman ilçe sınırlarında kalan doğal SİT alanları, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

06.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:33
Ortaca ve Dalaman'da çevrecileri sevindiren haber
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin turistik Sarıgerme Mahallesi'nde ve Dalaman ilçe sınırlarında kalan doğal SİT alanları, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. Karar, bölgede halk ve çevreciler tarafından olumlu yankı buldu.
Muğla Ortaca-Sarıgerme Dalaman Doğal Sit alanının koruma statüsüyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar Resmi Gazetede yayınlandı. 4 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2492 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle denildi:
"Muğla ili Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." Bölgede yapılaşmanın önüne geçip bir çivi dahi çakılmasına engel olacak bu karar, Ortaca ve Dalaman'da olumlu karşılandı.
ÇEVRECİLER VE VATANDAŞLAR KARARDAN MEMNUN
Kararın doğru olduğunu söyleyen Sarıgerme Muhtarı Musa Varol, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemiz için aldığı karar gayet doğru bir karardır. Olumlu karşılıyoruz. Sahillerimiz kesinlikle korunacaktır. Bu bölgede çöl zakkumları bulunmakta ve nesli koruma altında olduğu için alınan karar çok yerindedir"dedi
SARÇED (Sarıgerme Çevre Koruma Derneği) Başkanı Cengiz ilhan ise,"Cumhurbaşkanımız tarafından resmi gazetede yayınlanan Sarıgerme Sahili ve bölgenin kesin koruma alanı olarak alınan kararını uygun karşılıyoruz. Amaç çevreyi doğayı ve kültür alanlarını korumak. Koordinatları incelediğimizde kesin korunacak alanda özel mülkiyet bulunmamaktadır. Kıyı kenar çizgisi içinde kalan güzel ve eşi bulunmaz oldukça kıymet verdiğimiz sahil ve söz konusu alan kesinlikle korunmalıdır. Turizm anlayışı çevreye ve doğaya saygı duyularak yapılmalıdır. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını da doğaya olan saygısızlığımızın neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür yerlerin kıymetinin bilinmesi devlet tarafından korunmaya alınması bizleri oldukça memnun etmiştir. Çevreci bir dernek olarak takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. MUĞLA Ortaca ve Dalaman’da çevrecileri sevindiren haber

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıgerme, Dalaman, Ortaca, Muğla, Güncel, Haber

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