MUĞLA-Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans ve boru delinerek kurtarıldı.

07.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:16
Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans ve boru delinerek kurtarıldı.
Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine durumu bildirip, yardım istedi. Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı sanılan kediye, fayans ve boruyu delerek ulaştı.
Kedi yavrusu sıkıştığı yerden yaklaşık 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yavru kedi yıkandıktan sonra sokağa bırakıldı. MUĞLA-Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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