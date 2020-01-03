Haberler » Güncel » Muğla otizmli arda'nın gururu - Haber

Muğla otizmli arda'nın gururu

Otizmli Arda'nın gururuMuğla'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi.

03.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:35
Otizmli Arda'nın gururu
'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda (18) forma giydi. Takım arkadaşlarıyla mücadelede yer alan Mardin, Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum dedi.
İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 2019-2020 Okul Sporları Organizasyonu düzenlendi. Menteşe Spor Salonu'ndaki eleme maçlarının ardından Genç A Erkek Basketbol Final Grubu maçlarına geçildi. Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi ile Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Ula ekibinde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda Mardin, takımı ile sahaya çıktı. Sahada arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken Mardin, faul atışından takımına sayı kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Mardin'e Türkiye Basketbol Milli Takım forması hediye eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Takımın bir parçası olarak sahaya çıktı. Maçın içinde değil hayatın içinde yer aldı. Bu kardeşlerimizin gelecekte sporla iyi bir yerlere gelebilmesi önem taşıyor. Muğla'nın ilk Görme Engelliler Spor Kulübü'nü kurduk. Her gün engellilerimize yönelik çalışmalarımız sürüyor dedi.
ARDA BANA BU İMKANI SUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Arda Mardin ise, Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Maç biraz zorlu ve yorucuydu. Çok fazla sayı atamadım. Bitkin düştüm ve dinlendim. Karşılaşmada görev aldığım için mutlu oldum. Basketbolu seviyorum. Okulum dışında artan zamanlarımda, geziyorum ve spor yapıyorum. Maçta oynadığım için çok mutluyum dedi.
Anne Zeynep Mardin (55), Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum diye konuştu.
Baba Cemal Mardin (55) de böyle bir etkinliğe katılmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.
Mardin'in forma giydiği Ula Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi, rakibi Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'ne 26- 107 mağlup oldu.
Muğla otizmli arda'nın gururu

basketbol, Mardin, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

08:34   Otobüs ve kamyonlarda sayısal takograf zorunluluğu - Haber
08:33   Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu - Haber
08:33   Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi - Haber
08:33   Kader, büyük hata yapıyor! - Haber
08:32   Evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
22:27   Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Haber
3.01.2020 08:43:02