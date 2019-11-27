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Muğla otomobil uçuruma yuvarlandı; gürcistanlı kadın öldü

Otomobil uçuruma yuvarlandı; Gürcistanlı kadın öldüMuğla'nın Fethiye ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili (37), hayatını kaybetti.

27.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:49
Otomobil uçuruma yuvarlandı; Gürcistanlı kadın öldü
Muğla'nın ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili (37), hayatını kaybetti. Otomobili kullandığını söyleyen Kayhan A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde meydana geldi. Bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler, uçurumun 20'nci metresinde Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin cesediyle karşılaştı. Hurdaya dönen 48 MA 1187 plakalı otomobil ise 80 metrelik uçurumun dibinde bulundu. Modzmanashvili'nin cansız bedeni, uçurumdan çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izleyen ve kaza sırasında otomobili kullandığını, son anda araçtan çıkabildiğini söyleyen Kayhan A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Muğla otomobil uçuruma yuvarlandı; gürcistanlı kadın öldü

Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA


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