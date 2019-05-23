Muğla Otomobiliyle 40 Metreden Uçuruma Yuvarlandı. Yeniden

Kaynak: DHA

Otomobiliyle 40 metreden uçuruma yuvarlandıMuğla'daki Sakar Geçidi'nde direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobiliyle yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü 27 yaşındaki İlayda Gökpınar, kazada ağır yaralandı.Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında, Muğla- Marmaris Karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nden Muğla yönüne giden bir kafeteryada garson olan İlayda Gökpınar, yönetimindeki 35 EC 4408 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Aracın ön camından çıkabilen Gökpınar, İmdat, ölüyorum diye bağırmaya başladı. Genç kadının sesini duyan yol kenarında çay satışı yapan Cumhur Sarı ile bölgedeki bir dinlenme tesisinde bekçi Ali Çelik, yardıma koştu ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Alevler, çevredeki çam ağaçlarına sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, araçtaki ve ağaçlardaki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise yüzünde, kollarında ve bacaklarında yanık yarası oluşan Gökpınar'ı, sedyeyle üstteki yola 40 metre taşıyarak ambulansa yerleştirdi. Ardından Gökpınar, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökpınar'ın, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gökpınar'ın yardımına koşanlardan Ali Çelik, Bilinci açıktı. Uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Cam patladıktan sonra dışarı çıkmış. Vücudunda yanıklar var. Böyle bir kazada Allah korumuş dedi.