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Muğla patenle tehlikeli yolculuk

Patenle tehlikeli yolculukMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak karayolunda kayan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

24.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:57
Patenle tehlikeli yolculuk
MUĞLA'nın ilçesinde seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak karayolunda kayan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.
Fethiye'de patenli bir gencin, akan trafikte yaptığı tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüde; patenli bir gencin seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Araçlarla birlikte kırmızı ışıkta bekleyen genç, yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu metrelerce sürdürüyor. Kazaya davetiye çıkaran patenli genç, seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken; aniden karşı şeride geçerek gözden kayboluyor.
Muğla patenle tehlikeli yolculuk

Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA


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