Haberler » Güncel » Muğla-polis memuru 22'nci kişisel resim sergisini marmaris'te açtı

Muğla-polis memuru 22'nci kişisel resim sergisini marmaris'te açtı

Polis memuru 22'nci kişisel resim sergisini Marmaris'te açtıMuğla'nın Marmaris ilçesinde, polis memuru İsmail Utku 22'nci kişisel resim sergisini açtı.

08.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:38
Polis memuru 22'nci kişisel resim sergisini 'te açtı
'nın Marmaris ilçesinde, polis memuru İsmail Utku 22'nci kişisel resim sergisini açtı. Hiçbir sanat eğitimi almadan kendini geliştirdiğini belirten Utku, sergisinde 50 yağlı boya tablosuna yer verdi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 22 yıllık polis memuru İsmail Utku, 'Sevgi İzleri' adını verdiği 22'inci kişisel resim sergisini Marmaris'te açtı. Marmaris Kültür Sanat Evi'ndeki sergide Utku, 3 yıllık bir çalışma sonucunda yaptığı toplam 50 yağlı boya tablosunu beğeniye sundu. Sergiye ilk günden ilgi büyük oldu. Hiçbir resim eğitimi almadan kendini geliştirdiğini söyleyen polis memuru İsmail Utku, Polisliğe başladığım ilk yıllardan bugüne kadar resim yapıyorum. Muğla'nın ilçelerini hem geziyorum hem de o şehrin öne çıkan tarihi eser, insanlar ve doğasını resmediyorum. Herkesi cezbeden ve sevdiğimiz hayvan, doğa, tarihi ve kültürel eserleri tablolarıma aktarmam nedeniyle sergiye 'Sevgi İzleri' adını verdim. Mesleğimden arta kalan zamanlarımda Muğla'nın tüm güzelliklerini tablolarıma aktarmaya çalışıyorum dedi. Sergi, 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.
Muğla-polis memuru 22'nci kişisel resim sergisini marmaris'te açtı

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:54   Lösemili Çocuklar Haftası
14:54   Anadolu Ajansı yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği başkan yardımcısı
14:53   Minik kalemler Ata'yı yazdılar
14:53   Ticaret Bakanı Pekcan: "Eximbank'ın sigorta imkanlarını genişletiyoruz"
14:52   "Yatırımlarımız Daha Modern Bir Yeşilyurt İçin"
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:55:14