06.07.2019 18:14
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Telefonda nişanlısıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru, intihar etti

Muğla'da telefonda nişanlısı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru, tabancasını başına dayayıp tetiği çekti. Polis memurunun ölüm haberini alan meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Muğla'da, nişanlasıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K. (27), tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 14.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K., iddiaya göre, nişanlısıyla telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kaan K., tabancasını başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.

MESLEKTAŞLARI, POLİS MEMURUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdiklerinde, salonda meslektaşları Kaan K.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kaan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

OLAYI ÖĞRENEN NİŞANLISI HASTANEYE KALDIRILDI

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kaan K.'nin ölüm haberini alan meslektaşları, gözyaşı döktü.

Olayı öğrenen nişanlısının ise rahatsızlandığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Telefonda nişanlısıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru, intihar etti
Kaynak: DHA
Bora Füzesi, Muğla, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (4)
ADINIZI YAZIN: Bu aralar çok fazla duymaya başladığım ve saçma sapan sebeplerden intihar etme olaylarından dolayı çok üzgünüm. İnsan bu kadar basit meseleler için canına kıymamalı, bu can bu kadar kıymetsiz değil. Geri dönüşü olmayan bu olaya kalkışmak sağlıklı psikolojisi olan bir bireyin yapacağı iş değil. Toplum olarak psikolojimiz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yazık çok yazık!!!
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MAİTREYA: Anlık gafletlerden uzak durmaya çalışmak gerekiyor.
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BİR DOST: Çok yazık
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BİR DOST: Allah rahmet eylesin hiç kimse canına koyacak kadar değerli değildir yazik
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