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MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlarMUĞLA'nın Datça ilçesinde, Robotik Kodlama Derneği tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimine başlandı.

08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:45
Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Robotik Kodlama Derneği tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimine başlandı.
Dernek merkezinde bir adet üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen yüz siperlikleri, Datça Devlet Hastanesi ve 112 sağlık çalışanları ile emniyet teşkilatında yol kontrollerinde trafik ve asayiş denetimleri yapan polislere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Datça Robotik Kodlama Derneği Başkanı Kerem Özdağıstanlı, şu ana kadar 50 adet yüz siperliği ürettiklerini söyledi. Özdağıstanlı, '3D yazıcılardan, yüz siperliklerinin çıkması yaklaşık 45 dakika alıyor. Zamandan tasarruf etmek ve daha çok sayıda yüz siperliği üretebilmek için 3D yazıcımızı evden kullanıyoruz. Ürettiğimiz tüm yüz siperliklerini ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Datça Devlet Hastanesi'ne 30 adet, 112 sağlık personeline 10 adet, emniyet teşkilatımıza 10 adet verdik. Talep eden bazı eczane çalışanlarına da veriyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz 10 adet daha talepte bulundu. Şimdi bunları yapıyoru^z" dedi.
3D yazıcıda üst siperliğin plastik parçasını ürettiklerini ifade eden Özdağıstanlı, 'Yazıcıdan çıkan plastik parçayı, kafamıza denk gelecek şekilde lastik ile bağlıyoruz. Ön tarafa ise asetat yerleştiriyoruz. Yüz siperlikleri, tıbbi maske ile birlikte kullanılıyor" dedi. MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Datça, Polis, Güncel
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