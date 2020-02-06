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Muğla refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orta refüje çarpan otomobildeki 71 yaşındaki Murat Işık öldü.

06.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:43
Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orta refüje çarpan otomobildeki 71 yaşındaki Murat Işık öldü. Kazada otomobil sürücüsü Seyfi Işık ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Fethiye- Muğla yolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobilde sürücü Işık yaralanırken, yolcu Murat Işık kaza yerinde öldü. Yaralı sürücü Seyfi Işık, ambulansla, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Murat Işık'ın, AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığının kurucu başkanı olduğu kaydedildi. Murat Işık'ın cesedi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

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Kaynak: DHA


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