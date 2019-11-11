Haberler » Güncel » Muğla renkli örgülerini, ağaçların gövdelerine giydirdiler - Haber

Muğla renkli örgülerini, ağaçların gövdelerine giydirdiler

Renkli örgülerini, ağaçların gövdelerine giydirdilerMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir grup ev kadını, 'Sokak Sanatları' adı altında şiş ve tığla yün iplerden örerek yaptıkları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi.

11.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:50
Renkli örgülerini, ağaçların gövdelerine giydirdiler
MUĞLA'nın ilçesinde, bir grup ev kadını, 'Sokak Sanatları' adı altında şiş ve tığla yün iplerden örerek yaptıkları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi.
Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi ev kadınları, bir ay süreyle örgü dersi aldı. Nermin Işık tarafından verilen kursları tamamlayan kadınlar, Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda bir araya geldi. Yanlarında getirdikleri çeşitli renklerde yünlerle iki saat boyunca örgü ören kadınlar, ürünleri ağaçların gövdesinde birleştirdi. Ağaçların gövdelerine giydirilen örgüler, yürüyüş ve yapanların dikkatini çekti. Marmarisliler ve turistler, ağaçların önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medyada paylaştı. Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi el işi öğretmeni Nermin Işık, "Amacımız kadının gücünü ve her işi yapabildiğini göstermek. Sokak sanatı adı altında ağaçlara zarar vermeden örgülerimizi yapıyoruz. Bu örgülerden elde ettiğimiz gelir ile evimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.
Muğla renkli örgülerini, ağaçların gövdelerine giydirdiler

Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:55 Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 85 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:54 Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı
19:52 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı"
19:51 Malatya'da sobadan zehirlenen çift öldü
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:57:41