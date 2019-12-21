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Muğla rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı

Rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptıMUĞLA'da 35 yaşındaki mermer ustası Engin Çintimur, rüyasında kendisini ölü olarak görmesinden etkilenerek mezarını yaptı.

21.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:36
Rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı
MUĞLA'da 35 yaşındaki mermer ustası Engin Çintimur, rüyasında kendisini ölü olarak görmesinden etkilenerek mezarını yaptı. Mezar taşına adı ve soyadını yazarak fotoğrafını yapıştıran Çintimur, toprakla doldurduğu kabrini her gün suladıktan sonra dua okuyor.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki sanayi sitesinde 10 yıldır mermer ustalığı yapan Engin Çintimur, 16 Aralık gecesi rüyasında öldüğünü gördü. Gömüldüğü mezarı da gören Çintimur, rüyasından etkilenerek 2 gün boyunca mezarını tasarlayıp, çizdi, ardından yaptı. 1,5 ton ağırlığındaki mermer mezarı iş yerinin önüne koyan genç usta, mezar taşına 'Emin oğlu Engin Çintimur' yazdı. Çintimur'un kabrini her gün sabah suladıktan sonra dua okuması dikkat çekiyor. İş yerine gelen müşteriler, mezardaki fotoğrafını görüp ardından Çintimur'un yüzüne bakınca şaşırıyor. Çintimur, rüyasını ve etkisini şöyle anlattı
Rüyamda beni toprağa gömmeye götürdüklerinde gördüğüm mezarın aynısını yaptım. Çünkü rüyanın etkisinde kaldım. Gördüğüm mezarı çizdikten sonra kesimini gerçekleştirdim. Mezarın güzel olduğunu düşünüyorum. İş yerime gelen müşteriler, mezarın başında Fatiha suresini okuyor. Bundan dolayı mezarımı kaldırmayacağım. Kimi arkadaşlarımın tepkisini aldım. Birkaç gün alay konusu oldu. Ancak gelip geçerken dua okuyup, öyle gidiyorlar.
Sanayi esnaflarından Okan Şenli ise, Esprili buldum. Mezar taşına gülen fotoğrafını yapıştırmış. Ahirete gülerek gitmiş diye konuştu.
Muğla rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı

Güncel

Kaynak: DHA


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