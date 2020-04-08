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MUĞLA Sağlık çalışanları için siperlik maske üretimi

Sağlık çalışanları için siperlik maske üretimiMUĞLA'da öğretmenler, koronavirüse karşı sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

08.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:37
Sağlık çalışanları için siperlik maske üretimi
MUĞLA'da öğretmenler, koronavirüse karşı sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin koordinesinde 3D yazıcılarla örnek olarak yapılan siperliklerin sağlık çalışanlarınca beğenilmesi üzerine harekete geçildi. Muğla , Bodrum, Milas ile Fethiye Bilim ve Sanat Merkezleri, 10 ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler okullarda ya da evlerinde koruyucu siperlik üretimine başladı.
Milas Bilsem Müdür Yardımcısı Kemal Levent İnalöz, "Dünyanın her yerinde koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda insanlarımız maske ve siperlik üretimi için seferber oldu. Ülkemizde görevli sağlık çalışanlarını korumak ve onlara destek olmak adına siperlik üretiyoruz. Üretime başlamadan önce aile sağlığı merkezlerindeki doktorlar ile model konularında fikir alışverişinde bulunduk. Karar kıldığımız 3 farklı modeli şu an üretiyoruz. İlk üretimde bazı hatalarımız oldu. Nasıl düzeltebiliriz konusunda beyin jimnastiği yaptık. İlk bir adet siperlik baskımız 7,5 saat sürdü. Beklentimizin dışında bir ürün olduğu için zamanımız boşa gitti. Şu an kaliteyi yakalamış durumdayız" dedi.
Evinde siperlik üretimi yapan Muğla Bilsem Müdürü Bekir Cevizci ise, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin koordinesinde üretim yaptıklarını belirtti. Bilsem'lerin yanı sıra Menteşe Bayır Ortaokulu, Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu, Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu, Fethiye Gazi Ortaokulu, Fethiye Silkar Günlükbaşı Ortaokulu, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu, Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu, Marmaris Aksaz Ortaokulu, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fethiye Anadolu Lisesi'nde öğretmenler tarafından siperlik üretimi yapılıyor. MUĞLA Sağlık çalışanları için siperlik maske üretimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Güncel

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MUĞLA Sağlık çalışanları için siperlik maske üretimi
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